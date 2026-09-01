कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस : यशपाल आर्य

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पुलिस बहुउद्देश्यीय भवन से बाहर आने के बाद आर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में है और भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं है, उनके हाथों में प्रदेश की बागडोर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शुद्धीकरण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो कांग्रेस हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगलराज और माफियाराज चल रहा है तथा सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आवाज मजबूत है और इस मुद्दे पर पूरी ताकत से संघर्ष किया जाएगा।...