Nainital News: सात को होगा दक्षता आधारित आकलन, तैयारियां तेज

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हल्द्वानी। जिले में सात सितंबर को कक्षा दो, पांच और आठ के विद्यार्थियों का दक्षता आधारित आकलन होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी रणजीत सिंह नेगी ने बताया कि एससीईआरटी उत्तराखंड के निर्देशन और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से यह आकलन कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को शत-प्रतिशत साक्षरता से शत-प्रतिशत गुणवत्ता की ओर ले जाना है। सीईओ ने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लक्ष्य में भागीदार बनें।