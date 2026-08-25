कमस्यार घाटी आंदोलन पर सीएम धामी सख्त: बारिश के बाद तुरंत ठीक होंगी सड़कें, अक्तूबर में खुद करेंगे निरीक्षण

कमस्यार घाटी में सड़क के डामरीकरण के लिए आंदोलन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कुमाऊं समेत राज्य की सभी सड़कें बारिश के तुरंत बाद ठीक कराई जाएं। सीएम ने सोमवार को कहा कि लोक निर्माण विभाग, पीएमजेएसवाई समेत सभी कार्यदायी एजेंसियां इनके लिए निविदा प्रक्रिया अभी पूरी कर लें। सीएम खुद अक्तूबर से राज्यभर में सड़क मार्ग से इनका निरीक्षण करेंगे।

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इधर, बेड़ीनाग-दौलीगाड़-चंतोला सड़क लोनिवि के अधीन है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के मुताबिक इस सड़क पर बसावट अप्रूव होनी है जिसका काम ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने पूरा कर लिया है।