Nainital News: पीएनजी पीजी कॉलेज में इग्नू के तहत शुरू होगी पढ़ाई

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रामनगर के पीएनजी पीजी महाविद्यालय में एलएलबी, मास कॉम जैसे विषय नहीं हैं। विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य के लिए हल्द्वानी जैसे शहरों में जाना पड़ता है लेकिन अब महाविद्यालय में इग्नू की सुविधा शुरू होने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर अध्ययन की सुविधा मिलने से विद्यार्थियों का समय और आने-जाने में होने वाला खर्च भी बचेगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की राह आसान हो सकेगी। महाविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इग्नू के तहत मास कम्युनिकेशन, एलएलबी समेत 30 से अधिक पाठ्यक्रमों से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी।महाविद्यालय में इग्नू की सुविधा शुरू होने से स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा के विकल्प बढ़ेंगे और विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम हो सकेगी। इग्नू के अंतर्गत प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। - प्रो एमसी पांडे, प्राचार्य, महाविद्यालय रामनगर