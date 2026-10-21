त्योहारों पर बाजार में सजकीं चमकदार और रंग-बिरंगी मिठाइयां लोगों को खूब लुभाती हैं, लेकिन इनकी चमक के पीछे मिलावट का खतरा भी छिपा हो सकता है। नकली खोया, सिंथेटिक दूध, घटिया तेल और हानिकारक रंगों से बने खाद्य पदार्थ सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लंबे समय तक मिलावटी तेल व खाद्य पदार्थों का सेवन आंत, लीवर और किडनी को प्रभावित कर सकता है, वहीं कुछ हानिकारक रसायनों के संपर्क से कैंसर का जोखिम भी बढ़ सकता है। ऐसे में डॉक्टरों ने त्योहारों पर मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी बरतने और गुणवत्ता का ध्यान रखने की सलाह दी है। बेस अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार तिवारी ने मिलावट से होने वाली बीमारियों से सजग रहने के लिए ऐसे वस्तुओं का उपयोग न करन की सलाह दी है।

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