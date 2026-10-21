हल्द्वानी: प्रेमिका के साथ होटल में ठहरे युवक की संदिग्ध हालात में मौत, शक्ति वर्धक गोली खाने की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 21 Oct 2026 05:04 PM IST
सार
हल्द्वानी के एक होटल में एक युवक की मौत हो गई। युवक प्रेमिका के साथ वहां रुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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विस्तार
कोतवाली क्षेत्र स्थित एक होटल में प्रेमिका के साथ ठहरे क्षेत्र के ही रहने वाले 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। युवक की प्रेमिका से भी पूछताछ जारी है।
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मामला मंगलवार देर रात का बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में युवक की तबीयत बिगड़ने से ठीक पहले शक्ति वर्धक गोली खाने की बात सामने आई है। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि युवती से पूछताछ की गई है। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुष्ट होगी।
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