Nainital News: मरीजों के इलाज के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैयार करेगा बेस अस्पताल

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200 बेड की क्षमता वाले बेस अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 1500 से 1600 मरीज पहुंचते हैं। अस्पताल में यूरोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा मेडिसिन विभाग में चार, आर्थोपेडिक्स में दो, ईएनटी में दो, सर्जरी में दो और नेत्र विभाग में तीन डॉक्टर तैनात हैं। अस्पताल प्रशासन इन्हीं विभागों में डीएनबी कोर्स शुरू कराने की संभावनाएं तलाश रहा है। इसके लिए विभागों में उपलब्ध चिकित्सकों और अन्य संसाधनों के आधार पर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने की तैयारी है।अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एमके तिवारी ने बताया कि डीएनबी कोर्स शुरू कराने के लिए संबंधित प्राधिकरण को पत्र लिखकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। एनएमसी के मानकों के अनुरूप जरूरी संसाधनों और व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा। जिन बिंदुओं पर कमी सामने आएगी, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद ही संबंधित विभागों में कोर्स और दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।एमबीबीएस के बाद सामान्यतः तीन वर्ष का पाठ्यक्रम।नीट-पीजी परीक्षा और निर्धारित काउंसलिंग के माध्यम से।अस्पताल में मरीजों का उपचार, वरिष्ठ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण और सैद्धांतिक अध्ययन।