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अहोई अष्टमी व्रत कल: शाम को होगा पूजन, संतान की सुख-समृद्धि के लिए महिलाएं करेंगी पूजा-अर्चना

Sat, 31 Oct 2026 11:25 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Sat, 31 Oct 2026 11:25 AM IST
सार

अहोई अष्टमी व्रत एक नवंबर रविवार को रखा जाएगा। सप्तमी तिथि दोपहर 2:52 बजे तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। तारा दर्शन से पहले अष्टमी लगने के कारण अहोई देवी का पूजन संध्या काल में होगा।

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Ahoi Ashtami fast will be celebrated on November 1st
अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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अहोई अष्टमी का व्रत एक नवंबर रविवार को रखा जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दिन सप्तमी तिथि दोपहर 2:52 बजे तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। तारा दर्शन से पहले अष्टमी तिथि लगने के कारण अहोई देवी का पूजन संध्या काल में किया जाएगा।

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ज्योतिष अशोक वार्ष्णेय ने बताया कि दो नवंबर को अष्टमी तिथि दोपहर 1:11 बजे तक रहेगी। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत एक नवंबर को ही रखा जाएगा जबकि मासिक अष्टमी का व्रत करने वाले श्रद्धालु दो नवंबर को व्रत करेंगे।

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जिन परिवारों में अहोई देवी के पूजन की परंपरा चली आ रही है, वहां महिलाएं एक नवंबर को व्रत रखकर विधि-विधान से पूजा करेंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई देवी को धन और संतान की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा-अर्चना से पारिवारिक कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि अहोई देवी का व्रत करने से सुख, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है।

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