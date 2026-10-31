फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Strictness in police after slap incident in haldwani

थप्पड़ कांड के बाद पुलिस में सख्ती: दरोगा से सिपाही तक के व्यवहार की निगरानी, सीओ समेत ये करेंगे आचरण की जांच

Sat, 31 Oct 2026 11:29 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Sat, 31 Oct 2026 11:29 AM IST
सार

नैनीताल जिले में दरोगा से सिपाही तक के आचरण व व्यवहार की निगरानी होगी। सीओ, कोतवाल और एलआईयू रिपोर्ट तैयार कर सीधे एसएसपी को भेजेंगे।

विज्ञापन
Strictness in police after slap incident in haldwani
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 

विज्ञापन

नैनीताल जिले में अब दरोगा से लेकर सिपाही तक के आपसी आचरण व व्यवहार की निगरानी होगी। निगरानी और रिपोर्ट का जिम्मा सीओ, कोतवाल और एलआईयू को सौंपा गया है। इसकी रिपोर्ट सीधे एसएसपी को भेजी जाएगी।

हल्द्वानी कोतवाली में महिला दरोगा को थप्पड़ मारने के मामले के बाद यह सख्ती की गई है।महिला दरोगा को एसओजी सिपाही ने थप्पड़ जड़ने के साथ पिस्टल दिखाते हुए परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी थी। सिपाही को सस्पेंड कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसकी जांच जारी है।

विज्ञापन

एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने बताया कि सीओ, कोतवाल और खुफिया तंत्र अब सभी के व्यवहार और आचरण की जांच करेंगे। जिले में कहीं ऐसी स्थिति पाई जाती है जिससे विभाग की छवि धूमिल हो, तब कार्रवाई की जाएगी। विभाग में रहते हुए उसकी गरिमा भी बनाई रखनी पड़ेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed