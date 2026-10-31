Nainital News: कहीं 70 तो कहीं 200 रुपये में बिक रहा लक्ष्मी मुखौटा

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दीपावली का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। घरों की सजावट से लेकर लक्ष्मी-गणेश पूजन की तैयारियों के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। देवलचौड़, सदर बाजार, कुसुमखेड़ा, पंचायतघर और मंगल पड़ाव में पूजन सामग्री, खिलौने और दीपावली से जुड़े सामान की दुकानें सजने लगी हैं। संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने शुक्रवार को शहर के अलग-अलग स्थानों पर लगीं दुकानों पर जाकर दाम पूछे तो भिन्न-भिन्न पाए गए। कुछ सामानों के दाम तो दोगुने तक मिले। दुकानदारों से इस बाबत पूछा तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।खील 120 - 100 - 130 - 100 - 120खिलौने 130 - 150 - 110 - 130- 140दीये (दर्जन) 20 - 20 - 15- 20 - 25बताशे (किलो) 100 - 100 - 120 - 100- 90लक्ष्मी मुखौटे- 130 - 120 - 140 - 200 - 70झाड़ू - 60 - 70 - 50 - 85- 90तेल (किलो)- 195 - 195 - 185 - 175- 185===============