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Nainital News: राजस्व गांव के लिए आंदोलन तेज, सीएम आवास घेरने की चेतावनी

Sun, 25 Oct 2026 01:33 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 25 Oct 2026 01:33 AM IST
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Agitation for 'revenue village' status intensifies; warning issued to lay siege to CM's residence
लालकुआं। बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने और गौला नदी पर स्थायी तटबंध बनाने के लिए क्षेत्र में आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी दी है। यह प्रदर्शन दो अलग-अलग स्थानों पर चल रहा है।
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वनाधिकार संगठन के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन 20वें दिन में पहुंच गया है। इसमें खुरियाखत्ता नंबर एक ग्रामसभा के ग्रामीण शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन का क्रमिक अनशन 23वें दिन भी जारी रहा। वनाधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने बताया कि 20 दिसंबर रविवार को हल्द्वानी में एक विशाल महारैली होगी। इसमें नैनीताल जिले के वन क्षेत्रों में अधिकारों के लिए संघर्षरत वनाधिकार समितियों को आमंत्रित किया जाएगा।
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इस मौके पर सूबेदार मेजर खिलाफ सिंह दानू, कैप्टन इंद्र सिंह पनेरी, कैप्टन चंचल सिंह कोरंगा, एडवोकेट बलवंत सिंह बिष्ट, नंदन बोरा मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल, राजेंद्र खनवाल, कुंदन मेहता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप बथ्याल, प्रकाश कापड़ी, वीना जोशी, मीना कपिल और पुष्पा आर्या भी मौजूद रहीं।
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