Nainital News: अनुशासन और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से दूर रहने की दी सीख

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प्राचार्य प्रो. अजय आर्या ने छात्रों से अनुशासन बनाए रखने और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक खबरों से दूर रहने का आह्वान किया। प्राचार्य ने कहा कि मेडिकल पेशे में आगे बढ़ने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि व्यवहार और नेतृत्व क्षमता भी जरूरी है। यदि टीम लीडर बनना है तो सबसे पहले सभी का सम्मान करना सीखना होगा। कॉलेज में स्टेट कोटे की 106 सीटों में से 80 पर प्रवेश हो चुका है, जबकि केंद्र कोटे की 19 सीटों में 10 छात्रों ने प्रवेश लिया है।मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी दूर करने की कवायद भी शुरू हो गई है। प्राचार्य प्रो. अजय आर्या ने बताया कि चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके लिए 22 सितंबर की तिथि मिली है। इस दिन डॉक्टरों के ऑनलाइन इंटरव्यू लिए जाएंगे।