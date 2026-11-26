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लक्ष्य ने कहा कि कप्तान के तौर पर उनकी रणनीति परिस्थितियों और टीम की जरूरत के अनुसार फैसले लेने की रहती है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो आईपीएल में खेलेंगे। लक्ष्य ने युवा खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।कार्यक्रम के दौरान लक्ष्य ने जीएनजी क्रिकेट एरिना अकादमी में अपने शुरुआती क्रिकेट कोच को याद किया। उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनसे सीखी खेल की बारीकियां आज भी उनके काम आ रही हैं।कार्यक्रम में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा, अकादमी निदेशक पूजा कांडपाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भोला भट्ट, जिला अल्मोड़ा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हर्ष गोयल, कोच त्रिलोक सिंह जीना और लक्ष्य के पिता राजेश रायचंदानी, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और विधायक सुमित हृदयेश के प्रतिनिधि के तौर पर उनके बेटे लक्ष्य आदि मौजूद रहे।