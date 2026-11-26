Nainital News: अंतर विद्यालयी वॉलीबाल टूर्नामेंट का चैंपियन बना यूनिवर्सल स्कूल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 26 Nov 2026 02:19 AM IST
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हल्द्वानी। द हेरिटेज स्कूल में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की ओर से आयोजित अंतर विद्यालयी वॉलीबाल टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया। पहले सेमीफाइनल में हेरिटेज की टीम ने दून पब्लिक स्कूल को 2-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में यूनिवर्सल ने 2-1 से जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। फाइनल मुकाबला हेरिटेज और यूनिवर्सल स्कूल की टीमों के बीच खेला गया। इसमें यूनिवर्सल स्कूल ने 3-0 से चैंपियनशिप अपने नाम की।
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