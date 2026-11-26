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दुकानदार फरमूद अहमद ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्थानी प्रिंट और हाथ की ठप्पा छपाई (ब्लॉक प्रिंटिंग) का काम करता आ रहा है। वह स्वयं अपने हाथों से कपड़ों पर प्रिंटिंग करते हैं और वर्षों के अनुभव के कारण अब उनके उत्पादों की फिनिशिंग बेहद बारीक और आकर्षक आती है।गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्माहट देते हैं स्टॉलस्टॉल की सबसे बड़ी खासियत यहां मौजूद कॉटन और सिल्क के मिश्रण से बने खास स्टॉल और शॉल हैं। फरमूद अहमद के अनुसार, ये स्टॉल हर मौसम के अनुकूल हैं। गर्मियों में शरीर को ठंडक का अहसास कराते हैं जबकि सर्दियों में गर्माहट देते हैं। वह पिछले दो वर्षों से विशेष रूप से स्टॉल तैयार करने का काम कर रहे हैं।550 रुपये तक की रेंज, लोगों का मिल रहा जबरदस्त रुझानमेले में आए ग्राहकों को यहां राजस्थानी प्रिंट के कॉटन कपड़े और स्टॉल काफी पसंद आ रहे हैं। कीमतों की बात करें तो साइज के हिसाब से इनके दाम 550 रुपये तक की किफायती रेंज में रखे गए हैं। फरमूद अहमद कहते हैं कि हल्द्वानी के लोगों का बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और मेले में उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री हो रही है।