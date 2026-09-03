Nainital News: कलसिया पर इसी सप्ताह तैयार होगा बेलीब्रिज

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एनएच की ओर से काठगोदाम स्थित कलसिया नाले पर चल रहा निर्माण कार्य रक्षाबंधन के बाद से धीमा हो गया है। इस वैकल्पिक पुल के तैयार होने के बाद ही डबल लेन पुल का काम शुरू किया जाएगा। करीब छह करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल के लिए कुछ धनराशि भी अवमुक्त हो चुकी है। अभी डेढ़ लेन पुल होने के कारण इस रोड पर दिनभर जाम की स्थिति बनती है। औसतन एक दिन में 30 से 35 हजार वाहन यहां से गुजरते हैं।कलसिया पर बन रहे अस्थायी पुल की एप्रोच बनाने का काम चल रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इस पुल पर इस सप्ताह यातायात शुरू करने की योजना है। - महेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता एनएच