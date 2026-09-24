Nainital News: बेस अस्पताल के शौचालय में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने बच्चे को दिया जन्म

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बेस अस्पताल के शौचालय में बुधवार की सुबह मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सूचना मिलने से अस्पताल के डाक्टरों और कर्मचारियों में खलबली मच गई। नर्सों की मदद से उसे महिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया।महिला अस्पताल की प्रभारी सीएमएस डॉ. कांता किरण ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे बेस अस्पताल से महिला और उसके बच्चे को यहां लाया गया। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं लेकिन महिला न तो बात समझ रही और न समझा पा रही हैबच्चे का वजन करीब तीन किलो है। उसे एसएनसीयू में रखा गया है। नवजात की देखरेख अस्पताल की नर्सें ही कर रही हैं वही उसे दूध पिलाने की व्यवस्था भी करा रही हैं।प्रभारी सीएमएस ने बताया कि चूंकि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है लिहाजा उसकी सुरक्षा जरूरी है। पुलिस को सूचना दी गई है और सुरक्षा की मांग की गई ताकि महिला अस्पताल से कहीं न जा सके और उसकी देखरेख हो सके। उन्होंने बताया कि सूचना देने के बावजूद पुलिस की ओर से किसी तरह का न तो जवाब दिया गया और न ही सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि महिला कौन है और कहां की है इसकी भी जानकारी नहीं हो पा रही है।