Nainital News: पीएम आवास के 528 परिवारों को मिलेंगे पानी के कनेक्शन

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जानकारी के अनुसार, ग्राम उमेदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां रहने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पेयजल कनेक्शन देने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए शासन की ओर से जल निगम को 42 लाख रुपये का बजट मिला है। जल निगम की अधिशासी अभियंता पल्लवी चौधरी ने बताया कि कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। टेंडर प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब कार्य शुरू करने की तैयारी है।

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रामनगर। ग्राम उमेदपुर में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 528 परिवारों को जल्द ही पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए जल निगम 42 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। वहीं जल निगम ने टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। जल्द ही पेयजल कनेक्शन देने का कार्य शुरू होने की उम्मीद है।