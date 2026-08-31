रामनगर: 16 वर्षीय किशोरी ने दिया बच्चे को जन्म, पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज

रामनगर के सरकारी अस्पताल में 16 वर्षीय किशोरी ने शिशु को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि युवक से शादी के बाद नाबालिग उसके साथ रह रही थी। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हल्द्वानी निवासी दिनेश मौर्य (19) रविवार को 16 वर्षीय किशोरी को उपचार के लिए रामनगर अस्पताल लाया था। इस दौरान किशोरी ने एक शिशु को जन्म दिया। इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिनेश मौर्य ने दो साल पूर्व किशोरी से शादी की थी। बीते छह माह से दोनों रामनगर के छोई में रह रहे थे। किशोरी के शिशु को जन्म देने की घटना के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दोनों के माता-पिता ने शादी को कैसे मंजूरी दे दी, इसको लेकर भी जांच की जा रही है।

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अलग-अलग धर्म के हैं किशोरी और युवक

रामनगर पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना में किशोरी के समुदाय विशेष जबकि युवक के हिंदू होने का पता चला है। पुलिस जानकारी जुटा रही है कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो नाबालिगों की शादी किसने कराई। पुलिस शादी कराने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

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मामले की जांच की जा रही है। मामले में शादी कराने वाले व परिजनों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। - सुशील कुमार, कोतवाल, रामनगर।

