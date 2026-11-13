Kotdwar News: घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे परिवार का विवरण

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नगर आयुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी पीएल शाह ने बताया कि स्वगणना के इच्छुक नागरिक जनगणना के आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगइन कर सकेंगे। एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार का पंजीकरण किया जा सकेगा। पोर्टल पर भाषा का चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि स्वगणना के दौरान प्रत्येक परिवार से 40 सवालों वाली परिवार अनुसूची भरवाई जाएगी। पीएल शाह ने नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 16 से 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल पर स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करें और प्राप्त यूनिक एसई आईडी प्रगणकों को उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। नगर आयुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी पीएल शाह ने बताया कि स्वगणना के इच्छुक नागरिक जनगणना के आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगइन कर सकेंगे। एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार का पंजीकरण किया जा सकेगा। पोर्टल पर भाषा का चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।उन्होंने बताया कि स्वगणना के दौरान प्रत्येक परिवार से 40 सवालों वाली परिवार अनुसूची भरवाई जाएगी। पीएल शाह ने नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 16 से 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल पर स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करें और प्राप्त यूनिक एसई आईडी प्रगणकों को उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

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कोटद्वार। भारत की जनगणना के तहत उत्तराखंड में स्वगणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होगी। नगर क्षेत्र के नागरिक 30 नवंबर तक घर बैठे ऑनलाइन अपने और परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक और सुपरवाइजर घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन के साथ जनगणना का कार्य पूरा करेंगे।