Kotdwar News: युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश

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कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य नूतन बिष्ट, अध्यक्ष अर्जुन सिंह बिष्ट, प्रबंधक शेखर उपाध्याय, खेल समन्वयक महावीर सिंह रावत, मेघा चंदोला और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी शंकर बहादुर ने किया। प्रधानाचार्या नूतन बिष्ट ने कहा कि युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाने के लिए शिक्षा के साथ खेल और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना जरूरी है।विद्यालय अध्यक्ष अर्जुन सिंह बिष्ट ने कहा कि स्वस्थ और नशामुक्त युवा ही विकसित भारत के संकल्प को साकार कर सकते हैं। स्वयंसेवी प्रियांशी बिष्ट, आयुष बिष्ट, कुनाल बिष्ट, अश्विन थलेड़ी, नैंसी नेगी, अनन्या, आदित्य बलूनी, विष्णु भट्ट और अर्णव ध्यानी ने भी नशे के दुष्प्रभावों पर विचार रखे।