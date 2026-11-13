Kotdwar News: जिला पंचायत सदस्य ने किया गोशाला का उद्घाटन

विज्ञापन

कविता डबराल ने इस मौके पर कहा कि गोवंश का संरक्षण और संवर्धन हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। गोवंश की सेवा और उनकी सुरक्षा के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोशाला के निर्माण से गांव और आसपास के क्षेत्रों में निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा। यह पहल पशु सेवा के साथ ही गोवंश संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।इस अवसर पर मौजूद ग्रामवासियों ने गोशाला निर्माण की पहल का स्वागत किया। ग्रामीणों ने गोशाला के बेहतर संचालन और गोवंश की देखभाल में हरसंभव सहयोग देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद डबराल समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। उन्होंने गोसेवा के महत्व पर जोर दिया। संवाद