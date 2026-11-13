Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   District Panchayat member inaugurated the cowshed

Kotdwar News: जिला पंचायत सदस्य ने किया गोशाला का उद्घाटन

Fri, 13 Nov 2026 05:40 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Fri, 13 Nov 2026 05:40 PM IST
विज्ञापन
District Panchayat member inaugurated the cowshed
कोटद्वार। मागथा गांव में जिला पंचायत सदस्य कविता डबराल ने ग्रामवासियों की मौजूदगी में नवनिर्मित गोशाला का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिलने, गोवंश संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया।
विज्ञापन

कविता डबराल ने इस मौके पर कहा कि गोवंश का संरक्षण और संवर्धन हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। गोवंश की सेवा और उनकी सुरक्षा के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोशाला के निर्माण से गांव और आसपास के क्षेत्रों में निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा। यह पहल पशु सेवा के साथ ही गोवंश संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
विज्ञापन

इस अवसर पर मौजूद ग्रामवासियों ने गोशाला निर्माण की पहल का स्वागत किया। ग्रामीणों ने गोशाला के बेहतर संचालन और गोवंश की देखभाल में हरसंभव सहयोग देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद डबराल समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। उन्होंने गोसेवा के महत्व पर जोर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed