कोटद्वार: फैक्टरी में काम के दौरान करंट की चपेट में आने से श्रमिक की मौत, परिवार में मचा कोहराम
कोटद्वार में एक फैक्टरी में हादसा हो गया। यहां एक श्रमिक की काम के दौरान जान चली गई। घटना की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मृतक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला था।
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एक फैक्टरी में काम के दौरान करंट लगने से 38 वर्षीय श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के सिकंदरपुर बसी गांव निवासी कोमल के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल कोटद्वार में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
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कोमल कोटद्वार की एक फैक्टरी में श्रमिक के रूप में काम करता था। काम के दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। हादसा में उसकी जान चली गई। घटना के बाद फैक्टरी में अफरातफरी का माहौल बन गया। श्रमिक की मौत की खबर उसके परिजनों तक पहुंची तो परिवार में मातम छा गया।