कोटद्वार: फैक्टरी में काम के दौरान करंट की चपेट में आने से श्रमिक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

एक फैक्टरी में काम के दौरान करंट लगने से 38 वर्षीय श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के सिकंदरपुर बसी गांव निवासी कोमल के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल कोटद्वार में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

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