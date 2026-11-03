फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Man dies of heart attack after going into the bathroom

Kotdwar News: बाथरूम में गए व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत

Tue, 03 Nov 2026 05:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Tue, 03 Nov 2026 05:31 PM IST
विज्ञापन
Man dies of heart attack after going into the bathroom
कोटद्वार। दुगड्डा में एक व्यक्ति की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
विज्ञापन

ग्राम बादकोट देवीखाल निवासी शिव प्रसाद (50) पुत्र स्व. मुकुंदराम अपने मौसी के बेटे के साथ कांडाखाल में जमीन देखने गए थे। वहां से लौटने के बाद दुगड्डा स्थित एक होटल में खाना खाने के लिए रुके। खाने का ऑर्डर देने के बाद वह बाथरूम गए जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई।
विज्ञापन

परिजन उन्हें गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा ले गए। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेस अस्पताल कोटद्वार रेफर कर दिया। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर आ रहे थे लेकिन दुगड्डा और कोटद्वार के बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed