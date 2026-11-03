Kotdwar News: बाथरूम में गए व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत

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ग्राम बादकोट देवीखाल निवासी शिव प्रसाद (50) पुत्र स्व. मुकुंदराम अपने मौसी के बेटे के साथ कांडाखाल में जमीन देखने गए थे। वहां से लौटने के बाद दुगड्डा स्थित एक होटल में खाना खाने के लिए रुके। खाने का ऑर्डर देने के बाद वह बाथरूम गए जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई।परिजन उन्हें गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा ले गए। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेस अस्पताल कोटद्वार रेफर कर दिया। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर आ रहे थे लेकिन दुगड्डा और कोटद्वार के बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।