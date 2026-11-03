Kotdwar News: कोटद्वार से गुरुग्राम जा रही रोडवेज बस नजीबाबाद में हुई खराब

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कोटद्वार से हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद, राजस्थान के जयपुर, पंजाब के अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़, यूपी के नोएडा, हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब आदि क्षेत्रों में एक-एक बस संचालित की जाती है। कोटद्वार डिपो की कार्यशाला इन बसों को फिट रख पाने में असफल नजर आ रही है। इसे आए दिन बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है।मंगलवार सुबह 11:30 बजे कोटद्वार से गुरुग्राम के लिए चली रोडवेज बस नजीबाबाद क्षेत्र में पहुंचकर खराब हो गई। बस में कई यात्री सवार थे। चालक के काफी प्रयास के बाद भी जब बस आगे नहीं बढ़ सकी, तो यात्रियों ने शोरशराबा शुरू कर दिया। बस खराब होने की चालक की सूचना पर कोटद्वार डिपो से दूसरी बस को गुरुग्राम के लिए रवाना किया गया।लंबे रूट की बसों में आए दिन खराबी आने से बस संचालन प्रभावित हो रहा है। इसका खामियाजा बस में सवार यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि बसों को पूरी तरह फिट रखने के लिए रोडवेज डिपो प्रशासन ने विगत माह रूट से लौटकर कार्यशाला में बस को अगले दिन के लिए अपने सामने फिट कराने की जिम्मेदारी दी थी।