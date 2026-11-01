Kotdwar News: महिलाओं ने रखा अहोई अष्टमी का व्रत

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गोपिका महिला कीर्तन मंडली की सदस्य लता देवी ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत दीपावली से पहले मनाया जाता है। जिस दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, उसके सातवें दिन दीपावली का पर्व होता है। अहोई अष्टमी पर्व पर स्याहु माता की पूजा का विशेष महत्व है।उन्होंने बताया कि पूजा के दौरान एक लोटे में जल भरकर उस पर मौली और रोली लगाई जाती है। इसके बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर हलवा-पूरी, सब्जी, पूए का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और वह स्वस्थ रहती है। वहीं, निसंतान महिलाओं के लिए भी यह पूजा संतान प्राप्ति की कामना के लिए विशेष महत्व रखती है। संवाद