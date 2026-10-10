Kotdwar News: राम समेत चारों भाइयों के विवाह का हुआ मंचन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गढ़ श्री रामलीला कमेटी आमपड़ाव की रामलीला के तीसरे दिन राजा जनक के दरबार से सीता स्वयंवर की लीला शुरू हुई। पुष्प वाटिका में राम-सीता की भेंट के बाद स्वयंवर में पहुंचे राजा और युवराज शिव धनुष उठाने में असफल रहे। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान राम ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। इसके बाद सीता ने राम के गले में वरमाला डाली। शिव धनुष टूटने की सूचना पर पहुंचे परशुराम और लक्ष्मण के बीच तीखे संवाद का दर्शकों ने खूब आनंद लिया। मंच संचालन आशाराम ने किया।वहीं, श्री बाल रामलीला कमेटी की रामलीला के चौथे दिन चारों भाइयों के विवाह की लीला का मंचन हुआ। पंडित दिनेश बौंठियाल और जगदीश फुलारा के मंत्रोच्चारण के बीच विवाह संपन्न कराया गया। इससे पूर्व व्यवसायी अनिल भोला, अधिवक्ता शरद गुप्ता और पूर्व सभासद मुकेश मल्होत्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उधर, श्री रामलीला कमेटी मालवीय उद्यान में पहले दिन मंच पूजन किया गया।दुगड्डा में रावण-वेदवती संवाद ने किया भावविभोरदुगड्डा में श्री रामलीला कमेटी की रामलीला के दूसरे दिन रावण तप से लेकर रावण-वेदवती संवाद तक की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। इस अवसर पर कमेटी अध्यक्ष प्रदीप बडोला सहित पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे।