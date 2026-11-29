Kotdwar News: मुख्यमंत्री धामी आज आएंगे कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 29 Nov 2026 07:01 PM IST
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कोटद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार 30 नवंबर को कोटद्वार पहुंचेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वह यहां मातृशक्ति सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद बेस अस्पताल पहुंचकर कलवाड़ी-रिखणीखाल वाहन दुर्घटना में घायल लोगों का हाल जानेंगे और अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्षेत्र में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण समेत नई सौगात मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार धामी सुबह 10:55 बजे देहरादून स्थित जीटीसी हेलिपैड से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। 11:20 बजे वह कोटद्वार स्थित बीईएल हेलिपैड पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कलवाड़ी-रिखणीखाल वाहन दुर्घटना के उपचाराधीन घायलों की कुशलक्षेम जानने भी जाएंगे। संवाद
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मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार धामी सुबह 10:55 बजे देहरादून स्थित जीटीसी हेलिपैड से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। 11:20 बजे वह कोटद्वार स्थित बीईएल हेलिपैड पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कलवाड़ी-रिखणीखाल वाहन दुर्घटना के उपचाराधीन घायलों की कुशलक्षेम जानने भी जाएंगे। संवाद
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