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कोटद्वार। शिब्बूनगर स्थित मदरलैंड एकेडमी की पार्किंग में खड़ी एक कार आग की चपेट में आकर जल गई। आग से एक अन्य वाहन का पिछला टायर भी जल गया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी मेहताब अली ने बताया कि मदरलैंड एकेडमी के समीप एक खाली प्लॉट में कूड़े के ढेर में आग लगी हुई थी। आग की लपटें फैलकर विद्यालय की पार्किंग तक पहुंच गईं जिससे वहां खड़े वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्कूल संचालक सौरव नेगी ने बताया कि अग्निकांड में उनकी कार जल गई जबकि विद्यालय के दूसरे वाहन का चालक साइड का पिछला टायर जल गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। संवाद

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