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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   The enactment of Sita's abduction and the dialogue between Angad and Ravana proved thrilling.

Kotdwar News: सीता हरण, अंगद-रावण संवाद की लीला ने किया रोमांचित

Sun, 18 Oct 2026 05:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 18 Oct 2026 05:43 PM IST
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The enactment of Sita's abduction and the dialogue between Angad and Ravana proved thrilling.
कोटद्वार। क्षेत्र में जारी रामलीला में शनिवार रात सीता हरण से लेकर अंगद-रावण संवाद तक की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों को रामायण के प्रसंगों से रूबरू कराया।
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मालवीय उद्यान में जारी रामलीला में सीता हरण, जटायु वध, शबरी मिलन, राम-सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीला का मंचन हुआ। आमपड़ाव की रामलीला में हनुमान की वापसी, विभीषण शरणागति और अंगद-रावण संवाद के प्रसंग प्रस्तुत किए गए। श्री बाल रामलीला कमेटी की रामलीला का उद्घाटन पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी, पार्षद कविता मित्तल और पूर्व पार्षद आशा चौहान ने संयुक्त रूप से किया। कलाकारों ने रामेश्वरम स्थापना और अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन किया। लैंसडौन में श्रीराम की स्तुति ‘मैंने रघुवर दर्शन पाए हैं’ ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। संवाद
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