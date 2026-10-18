Kotdwar News: नगर के पार्कों और मैदानों में लगेंगे ओपन जिम

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क्षेत्रवासी लंबे समय से नगर के विभिन्न पार्कों और मैदानों में ओपन जिम स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। लोगों की मांग को देखते हुए पांच अक्तूबर को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद निगम प्रशासन ने सर्वे कर योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल ओपन जिम स्थापित करने के लिए आगणन तैयार किया जा रहा है। सहायक नगर आयुक्त चंद्रशेखर शर्मा का कहना है कि नगर के पार्कों और मैदानों में ओपन जिम स्थापित करने के लिए आगणन तैयार किया जा रहा है। जल्द ही स्थानीय लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। संवाद

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कोटद्वार। नगर के पार्कों और मैदानों में लोगों को ओपन जिम की सुविधा मिलेगी। नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद ओपन जिम स्थापित करने के लिए आगणन तैयार किया जा रहा है।