पैराग्लाइडिंग : बिलखेत के आसमान में प्रशिक्षुओं ने भरी उड़ान

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सतपुली। नयार घाटी के बिलखेत में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित 30 दिवसीय पैराग्लाइडिंग अभ्यास शिविर जारी है। रविवार को प्रशिक्षुओं ने बिलखेत के आसमान में दर्जनों उड़ानें भरकर अपने कौशल का अभ्यास किया। यूटीडीबी के पैराग्लाइडिंग विशेषज्ञ बलवंत कपकोटी के निर्देशन में प्रशिक्षणार्थी उड़ान का अभ्यास करने के साथ ही पैराग्लाइडिंग की बारीकियां भी सीख रहे हैं। प्रशिक्षु ढाढूखाल से टेकऑफ कर राइंका बिलखेत से सटे मैदान में लैंडिंग कर रहे हैं। शिविर के दौरान प्रशिक्षुओं को सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग का अभ्यास कराया जा रहा है। संवाद