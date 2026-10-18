फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Paragliding: Trainees take flight in the skies over Bilkhet

पैराग्लाइडिंग : बिलखेत के आसमान में प्रशिक्षुओं ने भरी उड़ान

Sun, 18 Oct 2026 05:54 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 18 Oct 2026 05:54 PM IST
विज्ञापन
Paragliding: Trainees take flight in the skies over Bilkhet
सतपुली। नयार घाटी के बिलखेत में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित 30 दिवसीय पैराग्लाइडिंग अभ्यास शिविर जारी है। रविवार को प्रशिक्षुओं ने बिलखेत के आसमान में दर्जनों उड़ानें भरकर अपने कौशल का अभ्यास किया। यूटीडीबी के पैराग्लाइडिंग विशेषज्ञ बलवंत कपकोटी के निर्देशन में प्रशिक्षणार्थी उड़ान का अभ्यास करने के साथ ही पैराग्लाइडिंग की बारीकियां भी सीख रहे हैं। प्रशिक्षु ढाढूखाल से टेकऑफ कर राइंका बिलखेत से सटे मैदान में लैंडिंग कर रहे हैं। शिविर के दौरान प्रशिक्षुओं को सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग का अभ्यास कराया जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed