Kotdwar News: डैफोडिल्स ने जीता क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब

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बलूनी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह की मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूड़ी, विशिष्ट अतिथि नगर निगम कोटद्वार के मेयर एवं पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत, समाजसेवी एवं उद्यमी चांद मौला बख्श, भाजपा नेता सुमन कोटनाला उपस्थित रहे।प्रतियोगिता में बलूनी स्पोर्ट्स एकेडमी के स्वप्निल रावत को उनकी उपयोगी बल्लेबाजी के लिए बेस्ट बैटर चुना गया। वहीं, डैफोडिल्स के मनीष नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच और बेस्ट बॉलर का पुरस्कार हासिल किया। संवाद