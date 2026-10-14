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Kotdwar News: मुख्य अभियंता ने किया सड़कों के मरम्मत कार्य का निरीक्षण

Wed, 14 Oct 2026 06:30 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 14 Oct 2026 06:30 PM IST
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The Chief Engineer inspected the road repair work.
कोटद्वार। लोनिवि के मुख्य अभियंता स्तर-1 ओमप्रकाश ने बुधवार को जिले में विभिन्न मोटर मार्गों पर चल रहे पैच मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्व. जगमोहन सिंह नेगी स्टेट हाईवे-9, मोटर मार्ग के विभिन्न हिस्सों, नालीखाल-बनचूरी-नैल-कपोल काटल मार्ग और कोटद्वार शहर की सड़कों पर चल रहे मरम्मत कार्यों का जायजा लिया।
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मुख्य अभियंता ने एसएच-9 मोटर मार्ग के किमी 61 से 114 और किमी 115 से 125 तक गड्ढामुक्त अभियान के तहत किए जा रहे पैच मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। इसके अलावा नालीखाल-बनचूरी-नैल-कपोलकाटल मार्ग पर मरम्मत कार्यों की प्रगति भी परखी। कोटद्वार शहर में कौड़िया चौकी-मोटाढाक और चिल्लरखाल-सिगड्डी-कोटद्वार-पाखरो समेत विभिन्न सड़कों पर किए जा रहे पैच मरम्मत कार्यों का भी निरीक्षण किया गया।
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मुख्य अभियंता ने शेष मार्गों पर मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा कर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिल्लरखाल-सिगड्डी-कोटद्वार-पाखरो मोटर मार्ग पर चल रहे नवीनीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर लोनिवि के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह, सहायक अभियंता कपिल कुमार, जेई जितेंद्र मौजूद रहे।
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