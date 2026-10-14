Kotdwar News: मुख्य अभियंता ने किया सड़कों के मरम्मत कार्य का निरीक्षण

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मुख्य अभियंता ने एसएच-9 मोटर मार्ग के किमी 61 से 114 और किमी 115 से 125 तक गड्ढामुक्त अभियान के तहत किए जा रहे पैच मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। इसके अलावा नालीखाल-बनचूरी-नैल-कपोलकाटल मार्ग पर मरम्मत कार्यों की प्रगति भी परखी। कोटद्वार शहर में कौड़िया चौकी-मोटाढाक और चिल्लरखाल-सिगड्डी-कोटद्वार-पाखरो समेत विभिन्न सड़कों पर किए जा रहे पैच मरम्मत कार्यों का भी निरीक्षण किया गया।मुख्य अभियंता ने शेष मार्गों पर मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा कर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिल्लरखाल-सिगड्डी-कोटद्वार-पाखरो मोटर मार्ग पर चल रहे नवीनीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर लोनिवि के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह, सहायक अभियंता कपिल कुमार, जेई जितेंद्र मौजूद रहे।