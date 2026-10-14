फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Staging of events in the Ramlila ranging from the abduction of Sita to the episode involving Kevat.

Kotdwar News: रामलीला में सीता हरण से लेकर केवट प्रसंग तक का मंचन

Wed, 14 Oct 2026 04:56 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 14 Oct 2026 04:56 PM IST
विज्ञापन
Staging of events in the Ramlila ranging from the abduction of Sita to the episode involving Kevat.
कोटद्वार। क्षेत्र में जारी रामलीला मंचन में श्रवण कुमार नाटिका से लेकर सीता हरण तक की लीलाओं का मंचन किया गया। कलाकारों ने विभिन्न प्रसंगों का सजीव अभिनय कर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। वहीं लैंसडौन छावनी में रामलीला का 121वां मंचन शुरू हुआ।
विज्ञापन

मालवीय उद्यान की रामलीला में राम बरात शोभायात्रा, शिव धनुष भंग और राम-सीता विवाह का मंचन किया गया। रावण-बाणासुर संवाद और सीता के श्रीराम के गले में वरमाला डालने के दृश्य आकर्षण का केंद्र रहे। भाबर के कलालघाटी स्थित श्री ओंकारेश्वर रामलीला कमेटी की रामलीला का शुभारंभ समाजसेवी दीपक गौड़ ने किया। इस दौरान समिति अध्यक्ष मदन सिंह रावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन

लैंसडौन के गांधी चौक में श्री रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला का शुभारंभ गढ़वाल राइफल्स के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी और परिवार कल्याण संगठन की अध्यक्ष रेखा नेगी ने पूजा-अर्चना के बाद किया। समिति अध्यक्ष डॉ. एसपी नैथानी और सचिव अजय अग्रवाल की देखरेख में मंचन शुरू हुआ। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed