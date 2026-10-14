Kotdwar News: भाषण में वंशिका, निबंध और सामान्य ज्ञान में तनुजा अव्वल
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:59 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:59 PM IST
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कोटद्वार। राजकीय महाविद्यालय पाबौ में बुधवार को वाणिज्य विभागीय परिषद के तत्वावधान में भाषण प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में वंशिका ने प्रथम, कनिष्का ने द्वितीय और तनुजा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में डॉ. मुकेश कुमार और डॉ. धर्मेंद्र सिंह शामिल रहे। प्रतियोगिता का संयोजन वाणिज्य संकाय के प्राध्यापक डॉ. दीपक कुमार ने किया। विभागीय परिषद की ओर से पूर्व में आयोजित निबंध और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के परिणाम भी घोषित किए गए। निबंध प्रतियोगिता में तनुजा चौहान ने प्रथम, रोनिका ने द्वितीय और रितिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में तनुजा चौहान प्रथम, वंशिका द्वितीय और अनुराग सिंह तृतीय स्थान पर रहे। दोनों प्रतियोगिताओं की अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य प्रो. डॉ. सत्यप्रकाश शर्मा ने की। वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. ऋचा जैन ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, तार्किक चिंतन और प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करने के साथ उनकी प्रतिभा निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संवाद
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