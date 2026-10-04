Kotdwar News: क्रॉस कंट्री दौड़ में तनिष्क, सोनाक्षी, विजय, अंकिता अव्वल

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अंडर-14 बालक वर्ग में तनिष्क ने पहला, शिवांश ने दूसरा और आशीष कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में सोनाक्षी प्रथम, हर्षिता द्वितीय और सोनाक्षी तृतीय स्थान पर रहीं। अंडर-17 बालक वर्ग में विजय, आर्यन रावत, रोहित, बालिका वर्ग में अंकिता रावत, अंजली रावत, निकिता क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे।समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर ट्रैक सूट और चौथे से 10वें स्थान तक रहने वाले खिलाड़ियों को टी शर्ट प्रदान की गई। समाज कल्याण विभाग पौड़ी की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षक एवं पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबाल कोच सुनील रावत, स्टेडियम प्रभारी श्याम सिंह डांगी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी दुगड्डा संजीव पाल मौजूद रहे।