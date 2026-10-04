Kotdwar News: रामपुर में हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा

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रामपुर निवासी मोहन सिंह रावत और कमल सिंह ने बताया कि गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने पहले क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाया था। गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्रवासियों ने पिंजरा लगाने की मांग की थी। इस पर वन विभाग ने वन्यजीव प्रमुख से अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद रविवार को नाग मंदिर के समीप पिंजरा लगा दिया गया।वहीं, शनिवार को कुंभीचौड़ स्थित मनकामेश्वर मंदिर के समीप गुलदार के हमले में युवक सागर गुरुंग के घायल होने के बाद वन विभाग ने वहां और ग्रास्टनगंज में ज्योति रावत के घर के समीप कैमरा ट्रैप लगाए हैं। अब क्षेत्र में कुल तीन कैमरा ट्रैप से गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।रेंजर विपिन चंद्र जोशी ने बताया कि अनुमति मिलने के बाद रामपुर में पिंजरा लगा दिया गया है। कुंभीचौड़ और ग्रास्टनगंज में दो कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। वनकर्मियों की गश्त भी लगातार जारी है।