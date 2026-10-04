फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   A leopard killed a cow in Dhangal village and a goat in Sangliya.

Kotdwar News: गुलदार ने ढंगल गांव में गाय व संगलिया में बकरी को मारा

Sun, 04 Oct 2026 07:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 04 Oct 2026 07:15 PM IST
विज्ञापन
A leopard killed a cow in Dhangal village and a goat in Sangliya.
कोटद्वार। नैनीडांडा ब्लॉक के ढंगल गांव में भालू के हमले में मंजू देवी की मौत के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसी बीच गुलदार की सक्रियता ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शनिवार रात गुलदार ने एक गाय को और संगलिया बिचला गांव में एक बकरी को मार दिया। ढंगल गांव निवासी अभिषेक रावत ने बताया कि पिछले दो दिनों से भालू दिखाई नहीं दिया लेकिन आवाजें सुनाई दे रही है। रविवार सुबह उनके चाचा विक्रम सिंह को घर के पास ही गुलदार दिखाई दिया है। शनिवार रात गुलदार उनकी ताई पीता देवी की गोशाला का दरवाजा खोलकर गाय को मार दिया। संगलिया बिचला गांव निवासी मोहन ध्यानी शनिवार शाम करीब 4:30 बजे बकरियों को चराकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रौले के किनारे घात लगाए बैठे गुलदार ने एक बकरी को मार दिया।
विज्ञापन


ढंगल में वनकर्मियों की लगातार गश्त कराई जा रही है और शूटर भी तैनात किया गया है। पिछले दो दिनों से हमलावर भालू दिखाई नहीं दिया है। संगलिया क्षेत्र में गुलदार के हमले से पशु क्षति की सूचना मिली है। मौका मुआयना कर मुआवजे के लिए रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। -सुभाष घिल्डियाल, वन क्षेत्राधिकारी, दीवा रेंज।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed