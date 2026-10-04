फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Cracks found on roads in Kotdwar; patches of road surface dislodged.

Kotdwar News: कोटद्वार में सड़कों पर मिली दरारें, उखड़ा मिला पैच

Sun, 04 Oct 2026 07:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 04 Oct 2026 07:06 PM IST
विज्ञापन
Cracks found on roads in Kotdwar; patches of road surface dislodged.
कोटद्वार। बरसात थमने के बाद तत्परता के साथ सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश पर जहां संबंधित विभाग मरम्मत में जुटे हैं वहीं प्रशासनिक अधिकारी इसकी निगरानी कर रहे हैं।
विज्ञापन

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए लोनिवि और पीएमजीएसवाई के सभी खंड जुटे हैं। प्रशासनिक अधिकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं। खुद डीएम व एसडीएम के माध्यम से इसका सत्यापन करा रही है। उन्होंने विभिन्न तहसीलों पर तैनात एसडीएम को मौके पर पहुंचकर किए गए मरम्मत कार्यों का मुआयना करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

उपजिलाधिकारी कोटद्वार संदीप कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ कौड़िया-मोटाढाक एवं कोटद्वार-मवाकोट-कण्वाश्रम मोटर मार्गों का जायजा लिया। उन्होंने कौड़िया-मोटाढाक मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर किए गए पैच कार्यों की स्थिति देखी गई। एसडीएम ने अधिक क्षतिग्रस्त स्थानों पर टाइल्स से की गई मरम्मत का भी अवलोकन किया। सहायक अभियंता ने बताया कि मौसम दुरुस्त होते ही प्रभावित स्थानों पर फिर से मरम्मत कार्य कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed