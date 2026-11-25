कोटद्वार। एकेश्वर ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमारखाल में बुधवार को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता हुई, जिसमें जूनियर और सीनियर वर्ग के 25 विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक शोधपत्र व परियोजनाएं प्रस्तुत कीं। दोनों वर्गों के प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले छह विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुने गए।प्रतियोगिता प्रधानाध्यापक रविंद्र चौहान के संयोजन, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर मंदीप सिंह के समन्वय और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिंगवाड़ी के प्रभारी प्रधानाध्यापक राकेश पोखरियाल के संचालन में हुई। उपखंड शिक्षा अधिकारी एकेश्वर दीपक लखेड़ा की देखरेख में विद्यार्थियों ने स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान रखे, जबकि निर्णायक मंडल में राजीव थपलियाल, राहुल शर्मा, निहिल मोहन और तपेंद्र बिष्ट शामिल रहे। सीनियर वर्ग में जनता इंटर कॉलेज कमलपुर की निहारिका प्रथम, रिंगवाड़ी की कशिश द्वितीय और अभिषेक तृतीय रहे। जूनियर वर्ग में जनता इंटर कॉलेज कमलपुर की अमृता प्रथम, रिंगवाड़ी की अनन्या द्वितीय और दीपिका तृतीय स्थान पर रहीं। प्रथम व द्वितीय स्थान वाले प्रतिभागी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में प्रस्तावित जिलास्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसके चयनित विद्यार्थी एक से तीन दिसंबर तक हल्द्वानी में होने वाली 32वीं राज्यस्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग करेंगे।