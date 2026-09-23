Kotdwar News: जीजीआईसी की छात्राओं को बताया स्वच्छता का महत्व

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डाॅ. हिमाली अग्रवाल ने किया। रोटरी अध्यक्ष प्रतिभा गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं सजग बनाना है। छात्रावास की वार्डन दीप्ति गुसाईं ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर रोटरी क्लब की सामाजिक उत्तरदायित्व भावना की सराहना की। धीरजधर बछवाण, डीपी सिंह व शिक्षिका सीमा रावत ने विचार रखे। डॉ. हिमाली अग्रवाल ने छात्राओं की जिज्ञासा का समाधान किया। सचिव वीना रावत के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में ऊषा अग्रवाल, गोपाल बंसल, शरत चंद्र गुप्ता, विपिन बख्शी, विजय कुमार माहेश्वरी उपस्थित रहीं।

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कोटद्वार। रोटरी क्लब की पहल पर जीजीआईसी में बालिका स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्राओं को स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाॅ. हिमाली अग्रवाल ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी दी।