Kotdwar News: सीएम व मंत्रियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू

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बृहस्पतिवार को ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रदेश सचिव बलवीर सिंह रावत ने कहा कि महिला अत्याचार के मामलों में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा है।बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों गणेश जोशी, धन सिंह रावत और रेखा आर्य के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। कहा कि हस्ताक्षरित पत्र 23 नवंबर को प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में लोक भवन देहरादून में राज्यपाल को सौंपा जाएगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. प्रेम बहुखंडी, महिपाल शाह, कुलदीप सिंह नेगी, संदीप गुसाईं, बचन सिंह नेगी, विमल सिंह कोहली, देवेंद्र सिंह, पवेंद्र सिंह, विष्णु सिंह रावत, बृजपाल सजवान, महावीर सिंह, हयात सिंह रावत, शिव दर्शन सिंह, देशबंधु बिष्ट और रविंद्र सिंह मौजूद रहे।