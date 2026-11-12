Kotdwar News: कुंभीचौड़ रामलीला में सीता हरण का शानदार मंचन

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कार्यक्रम में कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुमन कोटनाला, जय भारती पब्लिक स्कूल के प्रबंधक शिव सिंह नेगी, प्रधानाचार्य सीमा नेगी और श्री रामलीला कमेटी काशीरामपुर की अध्यक्ष कांति तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं जय बद्री विशाल कीर्तन मंडली कुंभीचौड़ की अध्यक्ष विनीता गौड़ और राधेश्याम कीर्तन मंडली जीतपुर की अध्यक्ष वसुधा कक्तवान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।इस दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन रावत, उपाध्यक्ष दीपक पांडे, अरुण बहुगुणा, मुकेश बहुगुणा, मनीष रावत, प्रदीप गौड़, डबल सिंह रावत मौजूद रहे। संवाद