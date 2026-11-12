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Kotdwar News: कुंभीचौड़ रामलीला में सीता हरण का शानदार मंचन

Thu, 12 Nov 2026 04:38 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 12 Nov 2026 04:38 PM IST
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A spectacular enactment of Sita's abduction at Kumbhichaud Ramlila
कोटद्वार। सनेह क्षेत्र के अंतर्गत कुंभीचौड़ चौराहा स्थित रामलीला मंच में चल रही रामलीला में बुधवार को सीता हरण प्रसंग का शानदार मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने सजीव अभिनय से प्रसंग को मार्मिक और भावुक बना दिया।
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कार्यक्रम में कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुमन कोटनाला, जय भारती पब्लिक स्कूल के प्रबंधक शिव सिंह नेगी, प्रधानाचार्य सीमा नेगी और श्री रामलीला कमेटी काशीरामपुर की अध्यक्ष कांति तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं जय बद्री विशाल कीर्तन मंडली कुंभीचौड़ की अध्यक्ष विनीता गौड़ और राधेश्याम कीर्तन मंडली जीतपुर की अध्यक्ष वसुधा कक्तवान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।
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इस दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन रावत, उपाध्यक्ष दीपक पांडे, अरुण बहुगुणा, मुकेश बहुगुणा, मनीष रावत, प्रदीप गौड़, डबल सिंह रावत मौजूद रहे। संवाद
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