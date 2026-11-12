Kotdwar News: श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर 14 नवंबर को सजेगी भजन संध्या

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जन्मोत्सव के अवसर पर मध्य रात्रि में केक काटकर बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। भजन संध्या में रुद्रपुर के भजन प्रवाहक शुभम सक्सेना और रुड़की के दिनेश बजरंगी अपनी मधुर भजनों की प्रस्तुतियों से बाबा का गुणगान करेंगे। बाबा का भव्य शृंगार रुड़की की श्री सांवरिया शृंगार सेवा की ओर से किया जाएगा। विज्ञापन

समिति के अध्यक्ष सुनील कर्णवाल, सचिव नरेंद्र मित्तल और मीडिया प्रभारी संजय मित्तल ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। संवाद जन्मोत्सव के अवसर पर मध्य रात्रि में केक काटकर बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। भजन संध्या में रुद्रपुर के भजन प्रवाहक शुभम सक्सेना और रुड़की के दिनेश बजरंगी अपनी मधुर भजनों की प्रस्तुतियों से बाबा का गुणगान करेंगे। बाबा का भव्य शृंगार रुड़की की श्री सांवरिया शृंगार सेवा की ओर से किया जाएगा।समिति के अध्यक्ष सुनील कर्णवाल, सचिव नरेंद्र मित्तल और मीडिया प्रभारी संजय मित्तल ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। संवाद

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कोटद्वार। श्री श्याम मित्र मंडल समिति की ओर से श्री श्याम बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 14 नवंबर, शनिवार को गोविंद नगर स्थित दीपक वेडिंग पॉइंट में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में शाम 7:30 बजे श्री श्याम प्रभु की ज्योत प्रज्ज्वलित की जाएगी। इसके बाद बाबा का अलौकिक शृंगार कर छप्पन भोग अर्पित किया जाएगा।