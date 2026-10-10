Kotdwar News: भाषण प्रतियोगिता में साक्षी नेगी ने मारी बाजी

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प्राचार्य डॉ. डीएस नेगी के मार्गदर्शन और सेवा संकल्प अभियान के समन्वयक प्रो. अरविंद कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में साक्षी नेगी, रितिका, ओमप्रकाश ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक की भूमिका डॉ. ऐश्वर्या राणा और डॉ. मनोरथ प्रसाद नौगाईं ने निभाई।इस अवसर पर बीएड विभागाध्यक्ष डॉ. सुषमा भट्ट थलेड़ी, डॉ. अखिलेश कुकरेती, डॉ. रश्मि बहुखंडी और शेखर मैठाणी मौजूद रहे। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. सुनीता नौटियाल और सहसंयोजक डॉ. डीके मौर्य रहे। संवाद