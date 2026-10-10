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Kotdwar News: भाषण प्रतियोगिता में साक्षी नेगी ने मारी बाजी

Sat, 10 Oct 2026 04:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 10 Oct 2026 04:49 PM IST
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Sakshi Negi won the speech competition.
कोटद्वार। पीजी कॉलेज के बीएड विभाग में सेवा संकल्प सप्ताह के तहत शनिवार को विकसित भारत-2047 विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में साक्षी नेगी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
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प्राचार्य डॉ. डीएस नेगी के मार्गदर्शन और सेवा संकल्प अभियान के समन्वयक प्रो. अरविंद कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में साक्षी नेगी, रितिका, ओमप्रकाश ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक की भूमिका डॉ. ऐश्वर्या राणा और डॉ. मनोरथ प्रसाद नौगाईं ने निभाई।
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इस अवसर पर बीएड विभागाध्यक्ष डॉ. सुषमा भट्ट थलेड़ी, डॉ. अखिलेश कुकरेती, डॉ. रश्मि बहुखंडी और शेखर मैठाणी मौजूद रहे। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. सुनीता नौटियाल और सहसंयोजक डॉ. डीके मौर्य रहे। संवाद
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