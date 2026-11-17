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कण्वघाटी/किशनपुर। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, अदम्य साहस और बलिदान को याद कर जनजातीय समाज के अधिकारों एवं स्वाभिमान के लिए उनके योगदान को नमन किया गया। राजकीय महाविद्यालय कण्वघाटी में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि हिमालयन बोक्सा आदिम जनजाति उत्थान समिति की पौड़ी गढ़वाल इकाई की अध्यक्ष प्रभा देवी और सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र लाल आर्य ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, साहस और समाज के प्रति समर्पण की मिसाल है। उन्होंने जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जनजाति गौरव दिवस जैसे आयोजन जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में प्राचार्य हरिश्चंद्र के अलावा प्रो. अशोक मित्तल, डॉ. दीप्ति मैठाणी, डॉ. कविता अहलावत आदि उपस्थित रहे।

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संवाद न्यूज एजेंसी