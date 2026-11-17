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ग्रामीणों के अनुसार पिछले चार वर्षों से क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही बनी हुई है। इनकी मौजूदगी से साझासैंण, नाथूपुर, बस्यूर ब्राह्मण, गुनी बस्यूर और बिलंगी गांवों में खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के कारण दुगड्डा बाजार तक अकेले आना-जाना भी जोखिम भरा हो गया है। वहीं गुलदारों की आवाजाही से भी मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका बनी हुई है। दुगड्डा रेंज अधिकारी रमेश चंद्र सिंह नेगी ने बताया कि वन क्षेत्र में लैंटाना उन्मूलन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शाकाहारी वन्यजीवों के लिए चारागाह विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग लगाने की योजना भी बनाई जा रही है।बंदर और लंगूरों के उत्पात से लोग परेशानसतपुली। नगर क्षेत्र में बंदरों और लंगूरों का उत्पात बढ़ने से स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों में परेशानी है। उन्होंने डीएम पौड़ी को ज्ञापन भेजकर बंदरों और लंगूरों से निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि बंदर और लंगूर आए दिन बच्चों और महिलाओं पर हमला कर रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल मोहल्ले में बंदर घरों के भीतर से सामान उठा ले जा रहे हैं। वहीं, राहगीरों के हाथों से सामान झपटने और विरोध करने पर हमला करने की घटनाएं भी हो रही हैं। घरों की छतों और आंगन में रखे सामान की रखवाली करना भी मुश्किल हो गया है। व्यापारी मदन पंवार, मनीष रौतेला, मुकेश बिष्ट, विक्रम सिंह रावत, सर्वेंद्र सिंह बिष्ट और तेजपाल सिंह ने डीएम से बंदरों और लंगूरों के उत्पात से निजात दिलाने की मांग की है। संवाद