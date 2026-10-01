Kotdwar News: नौ वरिष्ठ जनों को किया गया सम्मानित

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एससीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रदीप रावत ने किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को आत्मविश्वास बनाए रखने के साथ अपने मस्तिष्क का भरपूर प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे पूर्व मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गान प्रस्तुत किया।संगठन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कैप्टन पीएल खंतवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर चुके बीबी ध्यानी, एसके सिंघानिया, जगत सिंह बिष्ट, कमलेश भाटिया, उर्मिला भारद्वाज, अशोक कुमार, श्रीधर थपलियाल, प्रकाशचंद्र कोठारी व 90 वर्ष की आयु पूरी कर चुके रघुवीर सिंह रावत को सम्मानित किया गया।विशिष्ट अतिथि सहायक प्राध्यापक डॉ. सुनीता नौटियाल समेत राजेंद्र बिष्ट, महेंद्र अग्रवाल, विनोद नेगी, सुनील नवानी, रमेश चंद्र खंतवाल, आरपी पंत, जनार्दन ध्यानी आदि मौजूद रहे। संचालन महासचिव रिपुदमन सिंह बिष्ट ने किया।