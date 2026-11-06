Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Kotdwar College champion in both categories in athletics

Kotdwar News: एथलेटिक्स में कोटद्वार महाविद्यालय दोनों वर्गों में चैंपियन

Fri, 06 Nov 2026 04:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 04:31 PM IST
विज्ञापन
Kotdwar College champion in both categories in athletics
कोटद्वार। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों वर्गों की चैंपियनशिप अपने नाम की।
विज्ञापन

हरिद्वार स्थित एचईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में 31 अक्तूबर से एक नवंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। दोनों वर्गों में चैंपियन बनकर लौटे महाविद्यालय के खिलाड़ियों का महाविद्यालय पहुंचने पर स्वागत किया गया। महाविद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी डॉ. हीरा सिंह डुंगरियाल ने बताया कि महाविद्यालय लगातार चार वर्षों से महिला और पुरुष दोनों वर्गों की चैंपियनशिप जीतता आ रहा है।
विज्ञापन

महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डीएस नेगी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में डॉ. संदीप कुमार, डॉ. मीनाक्षी वर्मा, डॉ. संदीप किमोठी, डॉ. सुमन राणा, डॉ. ऐश्वर्या राणा, डॉ. जितेंद्र सिंह, डॉ. विजयलक्ष्मी, मुकेश जदली सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed